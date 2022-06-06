Фильм «Топ Ган: Мэверик» стал кассовым рекордом для Тома Круза

06.06.2022
За две недели в домашнем прокате сиквел боевика Top Gun 1984 года заработал 291 млн долларов, став самым кассовым фильмом в карьере актера.
По итогам второго уик-энда в США «Топ Ган: Мэверик» заработал 86 млн долларов, что на 32% меньше результата дебютной недели.
На данный момент общий американский бокс-офис фильма составил 291 млн долларов. Международные сборы «Мэверика» превысили 548 млн долларов. При этом бюджет фильма оценивается в 170 млн долларов.
«Топ Ган: Мэверик» рассказывает историю летчика-аса Пита «Мэверика» Митчелла (Том Круз), которому поручают подготовку отряда к особой миссии. Одним из подопечных Мэверика становится сын его погибшего друга.
Фото: кадр из фильма «Топ Ган: Мэверик»