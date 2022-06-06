«Ла Скала» откроет новый сезон оперой «Борис Годунов» Модеста Мусоргского

Об этом на пресс-конференции по программе будущего сезона рассказал управляющий миланским театром Доминик Мейер, сообщило агентство ANSA.





«Я против охоты на ведьм, я против отмены русских опер и, когда читаю Пушкина, не прячусь», — сказал он в защиту выбора российского произведения для открытия сезона, традиционно проходящего 7 декабря, в день небесного покровителя Милана — святого Амвросия.





На сайте «Ла Скала» говорится, что заглавную партию исполнит Ильдар Абдразаков. За дирижерский пульт встанет главный дирижер театра Риккардо Шайи.





В следующем сезоне на сцене миланского театра планируют исполнять балеты «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева, «Щелкунчик» и «Лебединое озеро» Петра Чайковского в постановке Рудольфа Нуреева.





«Борис Годунов» — опера русского композитора Модеста Мусоргского, который создал и либретто по одноименной трагедии Александра Пушкина. Первая редакция оперы появилась в 1869 году. Дебют на сцене состоялся в 1874 году в Мариинском театре в Петербурге.





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