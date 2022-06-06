Соло-гитарист группы «Чиж & Co» Михаил Владимиров умер в 55 лет

06.06.2022

Соло-гитарист группы «Чиж & Co» Михаил Владимиров умер в 55 лет
О смерти бывшего участника коллектива сообщается на официальном сайте «Чиж & Co».

«Умер Михаил Владимиров. Выражаем искренние соболезнования родным и близким Михаила. Это непостижимая потеря! Светлая память», — говорится в сообщении.

По информации СМИ, музыкант скончался на 56-м году жизни в своем доме в Ленинградской области.

Гитарист и композитор Михаил Владимиров в ранние годы играл в группах «Азарт» и «Мифы», в 1994-2017 годах был соло-гитаристом в «Чиже», после ухода из коллектива занимался сольными проектами. 

Фото: Рixabay