Актрису Эмбер Херд могут полностью вырезать из «Аквамена 2»

06.06.2022
О возможном удалении всех сцен с ее героиней Мерой сообщил инсайдер The Direct.
По его словам, возможным сюжетным выходом будет смерть Меры во время родов в начале фильма. Ситуация может проясниться по итогам ближайшего тестового просмотра ленты. Окончательное решение о присутствии Эмбер Херд в фильме «Аквамен и Затерянное королевство» примет руководство Warner Bros., сообщил источник.
Издание отметило, что подтверждение информации будет означать, что WB считает присутствие Эмбер Херд угрозой для финансового успеха фильма.
Ранее актриса во время заседания против экс-супруга Джонни Деппа заявила, что на фоне скандального судебного процесса ее роль в «Аквамене 2» сократили до 10 минут. При этом в первом фильме подводной франшизы ее героиня получила больше экранного времени, чем все остальные персонажи.
Официального подтверждения от Warner Bros. пока не поступало.
Фото: кадр из фильма «Аквамен»