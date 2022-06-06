Netflix планировал экранизировать «Семь дней до Мегиддо» Сергея Лукьяненко

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По его словам, «Семь дней до Мегиддо» купили «для экранизации еще в тот момент, когда книжка была не до конца написана и не издана».«Я думаю, можно даже раскрыть маленький секрет: она покупалась для достаточно известной платформы Netflix, которая, к сожалению, ушла с нашего рынка», — сказал Сергей Лукьяненко (цитата по ТАСС), выразив надежду на экранизацию романа, в том числе не от «Нетфликса».До заморозки деятельности в РФ Netflix разрабатывал несколько российских проектов, в том числе криминальную драму «ЗАТО», драматические сериалы «Анна К.» со Светланой Ходченковой и «Ничего особенного» с Юрой Борисовым.