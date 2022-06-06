Netflix планировал экранизировать «Семь дней до Мегиддо» Сергея Лукьяненко

06.06.2022

Netflix планировал экранизировать «Семь дней до Мегиддо» Сергея Лукьяненко
Стриминг приобрел права на экранизацию постапокалиптического романа до ухода из России, сообщил автор на фестивале «Красная площадь».

По его словам, «Семь дней до Мегиддо» купили «для экранизации еще в тот момент, когда книжка была не до конца написана и не издана».

«Я думаю, можно даже раскрыть маленький секрет: она покупалась для достаточно известной платформы Netflix, которая, к сожалению, ушла с нашего рынка», — сказал Сергей Лукьяненко (цитата по ТАСС), выразив надежду на экранизацию романа, в том числе не от «Нетфликса».

До заморозки деятельности в РФ Netflix разрабатывал несколько российских проектов, в том числе криминальную драму «ЗАТО», драматические сериалы «Анна К.» со Светланой Ходченковой и «Ничего особенного» с Юрой Борисовым.

Фото: Рixabay