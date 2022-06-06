Умерла актриса Новосибирского драмтеатра «Красный факел» Тамара Сердюкова

06.06.2022
О смерти заслуженной артистки России сообщается на сайте учреждения.
«Яркое лирическое дарование актрисы, соединяясь с теплотой и человечностью, делало каждую ее героиню близкой и любимой зрителем», — говорится в сообщении «Красного факела».
Прощание с артисткой пройдет 7 июня в 16:00 в Новосибирском крематории.
Тамара Сердюкова начала служить в театре «Красный факел» в 1971 году. Среди ее знаковых ролей числятся героини постановок «Мораль пани Дульской» Г. Запольской, «Вишневый сад» А. Чехова, «Самоубийца» Н. Эрдмана, «Московский хор» Л. Петрушевской, «Недосягаемая» С. Моэма и др. За полвека в новосибирском театре актриса сыграла около 100 ролей.
Фото: Рixabay