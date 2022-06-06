Культовый ситком «Клиника» может получить полнометражный ребут

06.06.2022
Создатели и актеры комедийно-драматического сериала Scrubs заявили о готовности возродить проект в новой форме, написал Deadline.
Актер Дональд Фэйсон, отвечая на вопросы поклонников на ATX Television Festival, рассказал о возможном варианте перезапуска проекта.
«Ребут не станет полноценным сезоном. Может быть, фильмом или чем-то таким, что мы могли бы снять за несколько месяцев», — отметил исполнитель роли хирурга Криса Терка, добавив, что итоговое решение зависит от создателя проекта Билла Лоуренса.
Тот в свою очередь подтвердил возможность возрождения «Клиники». По словам Лоуренса, в этом вопросе особую роль играет любовь зрителей, желающих увидеть полюбившихся героев в новых историях, поэтому он и его команда готовы в некоей форме перезапустить проект. Деталей он не раскрыл.
Медицинский ситком «Клиника» выходил в 2001-2010 годах. Главные роли в сериале исполнили Зак Брафф, трижды номинированный на «Золотой глобус» за роль доктора Джея Ди, Дональд Фэйсон, Джуди Рейес, Сара Чок, Джон Макгинли.
Фото: кадр из сериала «Клиника»