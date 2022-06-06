«Морбиус» с Джаредом Лето во второй раз провалился в прокате

Вернувшийся в кинотеатры супергеройский экшн собрал на старте повторного проката всего 85 тысяч долларов, сообщил Collider.





Фильм режиссера Даниэля Эспиносы вернули на широкие экраны на фоне мем-кампании, развернувшейся в соцсетях после онлайн-релиза. Однако волна популярности мемов не помогла картине собрать кассу в кинотеатрах.





3 июня «Морбиуса» вновь начали показывать в более чем 1 тысячи кинотеатров США. В первый день доход одной площадки от показа фильма в среднем составил 82 доллара, отметило издание. Общий бокс-офис в 73,6 млн долларов стал одним из худших показателей среди всех кинолент по вселенной Marvel.





Фото: кадр из фильма «Морбиус»