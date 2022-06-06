В Рязанской области проводятся творческие мастерские ведущих деятелей культуры страны

06.06.2022
В Рязанской области при поддержке Министерства культуры РФ реализуется проект «Новое передвижничество», пишет 7info.
В рамках федерального проекта в Рязанской области проходят творческие мастерские. В конце мая в выставочном зале «АРТРУМ» для преподавателей, студентов и учащихся Рязанского художественного училища им. Вагнера и детских школ искусств прошли мастер-классы, посвященные тенденциям развития рисунка в современном искусстве, значению формы в изобразительном искусстве.
Мастер-классы провел заслуженный художник РФ, академик Российской академии художеств, член Московского Союза художников и творческого Союза художников России Олег Леонов.
Также в Рязанском музыкальном колледже им. Пироговых провел творческую мастерскую профессор Российской академии им. Гнесиных, народный артист РФ, исполнитель, композитор, лауреат международных конкурсов Вячеслав Семенов. Он рассказал слушателям об актуальных направлениях в работе над музыкальными произведениями различных жанров.
Фото: Минкультуры РФ