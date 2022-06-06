Певица Наргиз объявила о возвращении в репертуар старых хитов

Полюбившиеся слушателям песни снова будут звучать в ее исполнении, говорится в телеграм-канале исполнительницы.





Наргиз Закирова поблагодарила поклонников за поддержку в сложное время и рассказала, что ранние хиты вновь будут звучать в ее репертуаре.





«Все мои песни, которые полюбились вам за время моей творческой карьеры, вновь возвращаются в мой репертуар», — сказала артистка, добавив, что новые композиции тоже будут появляться.





Наргиз не уточнила, о каких композициях идет речь. Ранее СМИ сообщали, что после разрыва контракта с продюсерским центром Максима Фадеева певице запретили исполнять его песни.





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