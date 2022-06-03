Центр Помпиду убрал в запасник 370 работ советских и российских авторов

Речь идет о картинах, переданных французскому музею Благотворительным фондом Владимира Потанина, сообщил Forbes со ссылкой на пресс-службу учреждения.





В настоящее время в постоянной экспозиции Национального центра искусства и культуры Жоржа Помпиду в Париже не представлено ни одной работы, подаренной Фондом Потанина в 2016 году. Коллекция включает более 370 произведений 65 советских и российских современных художников. В их числе Дмитрий Пригов, Тимур Новиков, Илья Кабаков, Эрик Булатов и др.





Также музей приостановил совместную с фондом программу «Россия XX–XXI», нацеленную на популяризацию и изучение современного российского искусства во Франции, и отказался от финального транша. По оценке издания, грядущей осенью музей мог получить более 293 тысяч евро.





В Центре Помпиду связали свое решение с актуальной ситуацией и позицией правительства. В Фонде Владимира Потанина пока не комментировали ситуацию.





Фото: Par Suicasmo, CC BY-SA 4.0,

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