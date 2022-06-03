Международный форум «История для будущего. Образ Петра» пройдет 8 июня

Четвертый форум РВИО в рамках цикла мероприятий «История для будущего» посвящен 350-летию Петра Великого, сообщили организаторы.





Международный форум организован Российским военно-историческим обществом и Агентством развития внутреннего туризма при поддержке Министерства культуры РФ. Мероприятие нацелено на обсуждение широкого круга вопросов, посвященных изучению и популяризации истории России, а также сохранению культурной и исторической памяти о Петре I.





Ожидается, что на форуме выступят помощник президента РФ Владимир Мединский, митрополит Псковский и Порховский Тихон, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, глава Минкультуры РФ Ольга Любимова, министр просвещения России Сергей Кравцов и др. Гостями мероприятия станут ученые, политики, педагоги из Армении, Беларуси, Казахстана, Азербайджана, Молдавии, Кыргызстана, Таджикистана.





В программе — посещение выставки «Петр I. Мультимедийный спектакль-погружение», пленарное заседание «Актуальность образа Петра I для современной России», панельные дискуссии «Культурное наследие Петровской эпохи», «Россия в мире и Россия с миром: VIII — XXI вв.», «Реформы Петра I: история, традиции, мифы», лекция В. Мединского к 350-летию Петра I. Форум завершится концертом с участием Госоркестра России имени Е.Ф. Светланова и Капелла России имени А.А. Юрлова.





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