Генри Кавилл может вернуться в расширенную киновселенную DC

Американские СМИ прочат британскому актеру возвращение к роли Супермена, пишет Screen Geek.





Информация о возможном продолжении истории Человека из стали в исполнении Генри Кавилла появилась на фоне объединения WarnerMedia и Discovery в конгломерат Warner Bros. Discovery.





По словам инсайдеров, новое руководство оказалось недовольно тем, что фильмы о Супермене буксуют, а высококлассный персонаж чахнет, нуждаясь в возрождении. Это приоткрыло дверь для возможного возвращения Генри Кавилла, который ранее заявлял, что с удовольствием вновь сыграет Кал-Эла.





Warner Bros. и DC Films не давали официальных комментариев по этому вопросу.





В прошлом году в СМИ появлялась информация о том, что история Супермена продолжится в новой вселенной, где героя будет играть темнокожий актер. Сценаристом фильма называли Та-Нехаси Коутса, продюсером — Джей Джей Абрамса.





Фото: кадр из фильма «Человек из стали»