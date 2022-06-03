Соавторы сценария «Криминального чтива» запустят подкаст о кино

В шоу «Видеоархив» Квентин Тарантино и Роджер Эйвери будут пересматривать фильмы и обсуждать их, сообщило агентство AP.





Подкаст получил название в честь кинопрокатного салона, в котором будущие режиссер и сценарист работали до карьеры в кино.





По словам Тарантино и Эйвери, в начале 1980-х годов просмотр и обсуждение фильмов заложили основу их дружбы. Спустя 30 лет после работы за прилавком в «Видеоархивах» они снова будут «вместе делать то же самое, что и тогда: страстно обсуждать фильмы на VHS», отметили ведущие.





Ранее сообщалось, что грядущей осенью выйдет вторая книга Тарантино «Размышления о кино», в которой он представит свои мысли о фильмах 1970-х годов, повлиявших на него.





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