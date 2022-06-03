Умер американский музыкант Келли Джо Фелпс

Автор и исполнитель песен скончался на 63-м году жизни. Об этом сообщается в его аккаунтах в соцсетях.





Келли Джо Фелпс умер в возрасте 62 лет, находясь в своем доме в штате Айова (США). Другие подробности не приводятся.





Фелпс (1959-2022) родился в семье музыкантов, еще ребенком научился играть кантри-мелодии и народные песни на гитаре, фортепиано и барабанах. Стал известен как джазовый музыкант, затем увлекся блюзом. После рождения дочери начал писать песни.





Первый альбом Lead Me On 1994 года получил высокие оценки критиков и признание слушателей. Всего в дискографии Фелпса 11 пластинок, последняя из которых вышла в 2012 году. В 2013-м он объявил о перерыве в карьере из-за проблем с правой рукой.





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