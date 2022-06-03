Умер американский музыкант Келли Джо Фелпс

03.06.2022

Умер американский музыкант Келли Джо Фелпс
Автор и исполнитель песен скончался на 63-м году жизни. Об этом сообщается в его аккаунтах в соцсетях.

Келли Джо Фелпс умер в возрасте 62 лет, находясь в своем доме в штате Айова (США). Другие подробности не приводятся.

Фелпс (1959-2022) родился в семье музыкантов, еще ребенком научился играть кантри-мелодии и народные песни на гитаре, фортепиано и барабанах. Стал известен как джазовый музыкант, затем увлекся блюзом. После рождения дочери начал писать песни. 

Первый альбом Lead Me On 1994 года получил высокие оценки критиков и признание слушателей. Всего в дискографии Фелпса 11 пластинок, последняя из которых вышла в 2012 году. В 2013-м он объявил о перерыве в карьере из-за проблем с правой рукой.

Фото: pixabay