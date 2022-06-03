Вышел трейлер сериала «Ирма Веп» по культовому фильму Оливье Ассаяса

Ролик по грядущему мини-сериалу с Алисией Викандер в главной роли появился на официальном ютьюб-канале НВО.





Сериал «Ирма Веп» основан на одноименном художественном фильме 1996 года французского режиссера Оливье Ассаяса. Он же поставил мини-сериал для НВО.





История разворачивается вокруг успешной актрисы, уставшей от съемок в блокбастерах. В поисках хорошего фильма она приезжает в Париж на съемки ремейка классики немого кино — ей достается роль Ирмы Веп в новой версии «Вампиров» (1915) Луи Феада. На площадке она сталкивается с эксцентричным режиссером, странностями других людей и своими собственными.





Премьера «Ирмы Веп» назначена на 6 июня на стриминге HBO Max.





Фото: кадр из трейлера сериала «Ирма Веп»