Music Aeterna и Теодор Курентзис откроют новый сезон в «Зарядье»

Московский зал объявил планы на пятый концертный сезон, который стартует 4 сентября 2022 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы.





Концерт-открытие будет состоять из композиций П. Чайковского: фантазии для оркестра «Франческа да Римини», Итальянского каприччио и Увертюры-фантазии «Ромео и Джульетта».





Среди новых авторских проектов сезона — Девятая и неоконченная Десятая симфонии Г. Малера в исполнении оркестров из столицы и других городов страны. К 150-летию С. Рахманинова Оркестр MusicAeterna под управлением Теодора Курентзиса исполнит премьеры сочинений, написанных на темы двух шедевров композитора, — «Всенощный сон» Александра Маноцкова и «Колокола» Алексея Ретинского. К 90-летию дирижера Владимира Федосеева пройдет концерт с участием Большого Симфонического оркестра им. П.И. Чайковского и других коллективов.





Публику ждут барочные концерты с участием Юлии Лежневой и Симоны Кермес. Также традиционно выступят с оркестрами дирижеры Валерий Гергиев, Владимир Спиваков, Юрий Башмет, Владимир Федосеев и др.

«Зарядье» планирует продолжить сотрудничество с оркестрами из регионов РФ, фестивалями ArsLonga и VIVACELLO, а также запустить мультимедиа-проекты.





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