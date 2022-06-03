Дебютный фильм российской студентки получил приз на фестивале TISFF в Токио

Дебютный короткометражный фильм студентки Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения Анжелики Агафоновой завоевал награду фестиваля независимого кино в Токио (TISFF). Об этом сообщает «Культуромания».

Жюри фестиваля оценило картину «Человек-коробка» (The boXY) по мотивам произведения Кобо Абэ «Человек-ящик». Фильм участвовал в международной секции конкурса и завоевал приз как «Лучший студенческий фильм» по версии жюри.





Главные роли в фильме сыграли Вячеслав Коробицын и Анастасия Булыгина. Художником-постановщиком картины выступила Татьяна Ахметгалиева. Оператор — Александр Филаретов. За сценарий проекта отвечает Андрей Люшаков.





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