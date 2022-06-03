В Якутске начала работать выставка из собраний Московского музея современного искусства

Выставка «Человек и его ландшафты» из собрания Московского музея современного искусства открылась в пятницу в Национальном художественном музее в Якутске. Всего представили около 100 произведений XX и XXI веков, пишет ТАСС.

Выставка проводится в рамках празднования 100-летия образования Якутской АССР и фестиваля современного искусства «Территория. Якутск», который призван содействовать развитию культурной жизни регионов Сибири и Дальнего Востока.





«Для нас большая радость и честь выстроить экспозицию здесь, в пространстве музея. <...> Эта выставка построена в основном из работ собрания Московского музея современного искусства, который существует с 1999 года», — сообщил заведующий научным отделом Московского музея современного искусства Андрей Егоров.





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