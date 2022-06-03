В Петербурге восстановят Чесменскую военную богадельню Николая I

Утраченный памятник архитектуры, здание Чесменской военной богадельни императора Николая I на юге Петербурга восстановят для размещения в нем общежития Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП). Об этом сообщили в пресс-службе Главгосэкспертизы России.

«Главная задача проекта — восстановление исторического здания, формировавшего уличный фронт застройки улицы Гастелло, воссоздание его лицевого фасада, утраченных архитектурных элементов в соответствии с архивными материалами, устройство мансарды с сохранением конфигурации лицевого ската кровли. Также будет выполнено благоустройство участка и прилегающей территории», — рассказала главный эксперт проекта Главгосэкспертизы Ирина Тетеревлева.





Здание Чесменской военной богадельни было построено в 1831-1834 годах по проекту архитектора Штауберта при участии одного из самых известных и скандальных чиновников эпохи Николая I Петра Клейнмихеля.





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