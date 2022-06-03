Международный конкурс молодых скрипачей им. Янкелевича пройдет в 2024 году

VI Международный конкурс скрипачей им. Юрия Янкелевича, учителя народного артиста СССР Владимира Спивакова, состоится в Омске в 2024 году. Об этом сообщил губернатор Омской области Александр Бурков после концерта-открытия в Омской филармонии фестиваля «Владимир Спиваков приглашает».

«Я благодарен маэстро за то, что мы, невзирая на этот перерыв, провели очередной конкурс. Да, провели в формате онлайн, но он прошел. И более того, конкурс будет продолжаться во благо всех юных скрипачей. В планах стоит 2024 год, и хотелось бы, чтобы в этот раз он прошел на этой сцене, не в онлайн-формате», — заявил Бурков.





Обладателей Гран-при V конкурса Спиваков объявил 30 мая — ими стали юные скрипачки Патрисия Авшич (Словения) и Пилар Магали Поликано (Аргентина). Конкурс, который должен был пройти два года назад, состоялся в этом году в онлайн-формате.





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