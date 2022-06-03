Минкульт поможет Волковскому театру с гастролями во время реставрации здания

Министерство культуры РФ окажет поддержку в организации гастролей по регионам Российскому государственному академическому театру драмы им. Ф. Волкова в Ярославле в период проведения масштабных реставрационных работ в здании театра. Об этом сообщила журналистам во время рабочей поездки в Ярославль заместитель министра культуры РФ Алла Манилова.

«Конечно, гастроли Волковского театра будут рассматриваться нами как приоритетный проект. Волковский театр во время проведения реставрации сможет гастролировать по всей стране за счет средств Министерства культуры. Мы решим две задачи — дадим театру во время реставрации работать, не простаивать, а с другой стороны — это, безусловно, потрясающая реклама театра, его продвижение в регионах Российской Федерации, во всей стране. Волковскому театру это необходимо, он расположен вне столиц и в этом смысле не пользуется такими преимуществами, как театры в Москве и Санкт-Петербурге», — сказала Манилова.





Фото: Минкультуры России