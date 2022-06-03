Более 5 тыс. человек посетили мероприятия Международного инклюзивного фестиваля на Урале

Мероприятия Международного инклюзивного фестиваля имени А. С. Пушкина посетили порядка 5 тыс. участников, а также онлайн- и офлайн-зрителей. Об этом сообщила в Уральском региональном центре ТАСС основатель и руководитель проектов АНО «Ген гуманизма», один из основателей фестиваля Евгения Петухова.

«Если говорить про общую цифру участников и зрителей, то это порядка 5 тыс. человек. <...> Форматы были и офлайн, и онлайн для того, чтобы люди вне зависимости от доступности среды, от места проживания и физической возможности могли посетить наши мероприятия», — рассказала она.





Итоги фестиваля подведут 12 июня в концертном зале культурно-выставочного комплекса «Синара Центр».





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