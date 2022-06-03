Рок-оперу «Иисус Христос — суперзвезда» не покажут на Ural Music Night

03.06.2022

Рок-оперу «Иисус Христос — суперзвезда» не покажут на Ural Music Night
Показ постановки пермского «Театра-Театра» в Екатеринбурге отменили из-за проблем с продлением лицензии, сообщили E1.RU в пресс-службе фестиваля.

Правообладатели отказались продлевать лицензию, поэтому «Театр-Театр» не сможет показать рок-оперу на фестивале «Уральская ночь музыки». Вместо нее он привезет мюзикл «Алые паруса», который покажут в «Театре под открытым небом» на Площади 1905 года. 

На этой же площадке Екатерининский оркестр и хор Sinara Singers исполнят кантату для оркестра, ударных, хора и солистов Adiemus Карла Дженкинса. 

Ural Music Night пройдет в Екатеринбурге 24 июня на десятках площадок, где выступят около 2 тысяч музыкантов, представляющих самые разные музыкальные направления. Вход свободный. 

Фото: pixabay