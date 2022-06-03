Студенты из Боснии и Герцеговины представили спектакль в ГИТИСе

Показ постановки «Сербус — Европейкус» Академии искусств Университета Баня-Луки прошел на Всероссийской декаде выпускников творческих вузов, сообщили в Минкультуры РФ.





Перед спектаклем выступили ректор ГИТИСа Григорий Заславский и режиссер постановки, художественный руководитель курса Елена Костич, учившаяся в ГИТИСе на курсе Владимира Андреева. Ее ученики показали российским зрителям спектакль «Сербус — Европейкус» по пьесе Зорана Костича. Также студенты академии из Республики Сербской (входит в Боснию и Герцеговину) посетили мастер-классы российских преподавателей по актерскому мастерству, сценическому движению, танцам и вокалу.





С 19 мая по 5 июня в Москве проходит Всероссийская декада выпускников творческих вузов, на которой показывают дипломные работы в пяти категория — театральное, хореографическое, музыкальное, кинематографическое и изобразительное искусства.





Афишу «Театрального направления» можно изучить на сайте ГИТИСа в разделе «Проекты».





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ