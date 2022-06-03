Ума Турман станет президентом США в фильме Red, White & Royal Blue

Американская актриса присоединилась к проекту, который снимет режиссер-дебютант Мэтью Лопес. Об этом сообщил Deadline.





В основу фильма ляжет роман-бестселлер «Красный, белый и королевский синий» американской писательницы Кейси Маккуистон. По сюжету Эллен Клермонт становится первой женщиной-президентом США, после чего ее сын-подросток Алекс Клермонт-Диас превращается в любимца публики. Однако в прессу попадают фотографии его ссоры с британским принцем Генри, после чего у Белого дома начинаются проблемы.





Режиссером ленты выступит драматург Мэттью Лопес, автор пьесы «Наследие» и книги The Whipping Man, для которого ромком станет режиссерским дебютом. Вместе с Умой Турман в экранизации романа снимутся Тейлор Захар, Николас Голицын, Стивен Фрай, Сара Шахи и др.





Фильм выйдет на Amazon Prime Video.





Фото: кадр из сериала «Под подозрением»