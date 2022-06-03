Ремейк пародийного хоррора «Арахнофобия» снимет Кристофер Лэндон

03.06.2022

Ремейк пародийного хоррора «Арахнофобия» снимет Кристофер Лэндон
Режиссер оригинального фильма 1990 года Фрэнк Маршалл займется продюсированием проекта, сообщил The Hollywood Reporter.

Режиссер и сценарист Кристофе Лэндон («Дичь», «Счастливого дня смерти») поставит новую версию фильма ужасов «Боязнь пауков» (Arachnophobia). Он же будет отвечать за сценарий. Вместе с Фрэнком Маршаллом среди продюсеров проекта значится Джеймс Ван, режиссер и продюсер франшизы «Пила» и дилогии «Аквамен».

Оригинальный хоррор рассказывает о враче, который переезжает в отдаленную местность и сталкивается с недоверием местных жителей. В это время в городе начинают размножаться случайно привезенные из Южной Америки смертоносные пауки. Доктору приходится встать на борьбу с ними, несмотря на арахнофобию (страх пауков). 

Дата релиза новой «Арахнофобии» пока не названа.

Фото: pixabay