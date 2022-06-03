Вышел дебютный трейлер нового мультфильма про Бивиса и Баттхеда

03.06.2022
Стриминг Paramount+ опубликовал в Сети ролик по полнометражному анимационному фильму в жанре черной комедии «Бивис и Баттхед уделывают Вселенную».
В 1998 году друзья Бивис и Баттхед отправляются в космическое путешествие и таинственным образом оказываются в будущем, где встречаются с представителями внеземных цивилизаций, скрываются от властей, попадают в тюрьму и осваиваются в новой жизни.
Анимационная лента, основанная на мультсериале «Бивис и Баттхед», является сиквелом мультфильма «Бивис и Баттхед уделывают Америку». Создатель проектов Майк Джадж отвечал за сценарий, режиссуру и озвучку главных героев нового фильма.
Релиз мультфильма «Бивис и Баттхед уделывают Вселенную» состоится 23 июня.
Фото: кадр из трейлера мультфильма «Бивис и Баттхед уделывают Вселенную»