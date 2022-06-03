Провалившийся в прокате фильм «Морбиус» возвращается в кинотеатры





Фото: кадр из фильма «Морбиус»

«Морбиус» начнут показывать 3 июня как минимум в тысяче американских кинотеатров. Возвращению фильма могла способствовать мем-кампания, развернувшаяся в соцсетях после появления ленты на стримингах.Пользователи иронично комментируют фильм, называя его лучшим в истории и требуя создания сиквела. Своеобразный успех «Морбиуса» в Сети мог подтолкнуть Sony Pictures к повторному прокату фильма, отмечает издание.Кинокомикс режиссера Даниэля Эспиносы с Джередом Лето в главной роли не понравился ни зрителям, ни критикам. «Морбиус» сочли одним из худших фильмов по вселенной Marvel. Его бокс-офис составил 163 млн долларов, что считается кассовым провалом.