В Марокко начала работать Международная книжная выставка-ярмарка

Официальное открытие 27-й Международной книжной выставки-ярмарки (SIEL-2022) состоялось в столице Марокко, Рабате. Как сообщили в оргкомитете, это мероприятие организовано министерством по делам молодежи, культуры и связи под патронатом короля Мухаммеда VI.

Традиционно SIEL проводится в Касабланке, но в этом году было принято решение организовать мероприятие в Рабате в честь провозглашения его столицей африканской культуры и культурной столицей исламского мира на 2022 год.





«В рамках SIEL-2022 свою продукцию выставят более 700 участников из 55 стран мира. В нынешнем году выставка-ярмарка посвящена африканской литературе. Гостей ждет богатая программа встреч и дискуссий, посвященных различным проявлениям африканской культуры», — сообщили в оргкомитете.





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