В Третьяковской галерее начинает работать выставка икон с изображением Николая Чудотворца

Выставка «Святитель Николай Чудотворец. Иконы XIII-XX веков» начинает работать в пятницу в Инженерном корпусе Государственной Третьяковской галереи. Ряд произведений с изображением почитаемого святого представлен публике впервые, пишет ТАСС.

«Мы обладаем удивительным сокровищем — большим количеством древних памятников с изображением Святителя Николая, многие из которых стали неотъемлемой частью истории русского искусства. Некоторые хорошо известны специалистам, любителям древнерусской культуры, опубликованы в академических изданиях, другие — только начинают свой путь к зрителю», — рассказала куратор выставки, заведующий отделом древнерусского искусства Третьяковской галереи Елена Саенкова.





Специально к выставке была раскрыта икона конца XVII века жалованного иконописца Оружейной палаты Тихона Филатьева для церкви Рождества Пресвятой Богородицы в Голутвине, расположенной рядом с домом, в котором родился Павел Третьяков.





Фото: Pixabay