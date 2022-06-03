NFT-копии впервые создадут для работ с фестиваля уличного искусства «Культурный код»

Несколько работ художников, представленных на международном фестивале «Культурный код» в 2022 году, будут оцифрованы и в NFT-формате опубликованы в свободном доступе. Об этом сообщил автор проекта «Культурный код» Дмитрий Левочкин на пресс-конференции в ТАСС.

«У нас будут создаваться работы в формате NFT. То есть художники создадут свои уникальные работы, которые будут оцифрованы и выставлены в свободный доступ», — сказал он.





Левочкин добавил, что в 2022 году в состав экспертного совета, который будет проводить оценку представленных работ, войдут директор Мультимедиа Арт Музея Ольга Свиблова, вице-президент Российской академии художеств Василий Церетели и другие эксперты.





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