Начался прием заявок от регионов на участие в фестивале «Культурный код»

Конкурс за право принять международный фестиваль уличного искусства «Культурный код» президентской платформы «Россия — страна возможностей» стартовал, заявки на участие в нем регионы смогут отправить до 12 июня. Об этом сообщил автор проекта «Культурный код» Дмитрий Левочкин на пресс-конференции в ТАСС.

«В этом году у нас четвертый конкурсный год фестиваля, и любой регион нашей страны может подать заявку. Самое главное — это огромное желание меняться и преобразовывать свое городское пространство с привлечением местных жителей. Для этого необходимо направить видеозаявку на почту art@rsv.ru, где нужно записать саму локацию, которая будет участвовать в конкурсе на право проведения фестиваля, указать высотность домов, инфраструктуру, пожелания по будущим муралам и участвовать в софинансировании своей городской среды», — рассказал Левочкин.





По его словам, заявки принимаются до 12 июня, а 15 июня станет известно, какой регион эксперты выбрали для проведения нового фестиваля.





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