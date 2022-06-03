Русский музей собрал известные картины Врубеля на выставке к 165-летию художника

Русский музей открыл в залах корпуса Бенуа выставку к 165-летию со дня рождения Михаила Врубеля, где собрал самые известные произведения художника, которые хранятся в различных собраниях. Как сообщила пресс-служба музея, для зрителей выставка будет доступна с 3 июня по 2 августа.

«Экспозиция объединила более 220 произведений из собраний Русского музея и Третьяковской галереи, а также из частных собраний Москвы и Петербурга. На выставке представлены все сферы изобразительного искусства, в которых реализовал свой талант гениальный художник (живопись, графика, декоративно-прикладное искусство), где рядом с признанными шедеврами экспонируются работы, до сих пор малоизвестные широкому зрителю», — сообщили в пресс-службе.





В экспозицию были включены картины Врубеля «Летящий демон», «Богатырь», «Утро», «Шестикрылый Серафим», которые хранятся в Русском музее, а также «Царевна-Лебедь», «Демон (сидящий)», «Пан» из Третьяковки многие другие произведения.





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