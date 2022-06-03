В Москве открылась персональная выставка работ художника Гарри Гордона

03.06.2022
Большая ретроспективная выставка произведений российского художника Гарри Гордона «Все свои» открылась в среду в музейно-выставочном комплексе Российской академии художеств (РАХ). Экспозиция станковых произведений сопровождается фонограммой стихов художника, записанных его голосом, пишет ТАСС.
«В живописи художник продолжает традиции южнорусской школы — направления, впитавшего повествовательность российских художников-передвижников и любование французских импрессионистов мимолетной красотой жизни», — говорится в сообщении пресс-службы РАХ.
Живопись дополнена мультимедийными инсталляциями с фрагментами фильмов «Пастух своих коров» и «Огни притона», снятых по сценарию художника.
Фото: Pixabay