В прокат выходит фильм «Одна» о выжившей в авиакатастрофе пассажирке

02.06.2022
Драму, основанную на реальных событиях 1981 года, покажут в 1500 кинотеатрах России и стран СНГ, заявил ТАСС режиссер картины Дмитрий Суворов.
«Одна» появится в кинотеатрах 9 июня. Позже фильм дебютирует на телевидении и в Сети.
По словам Суворова, дистрибьютор «Наше кино» предполагает давать по 5-6 тысяч сеансов в день на первой неделе проката фильма. «Мы сделаем со своей стороны тоже все возможное, чтобы донести фильм до зрителей», — добавил он.
В основе фильма лежит история Ларисы Савицкой — пассажирки АН-24, выжившей при столкновении с военным самолетом Ту-16 и падении с высоты более 5 тысяч метров. Авиакатастрофа произошла в 1981 году в Амурской области. Остальные пассажиры и члены экипажей обоих самолетов погибли. После падения девушка получила тяжелые травмы и еще два дня выживала в тайге в ожидании помощи.
В фильме сыграли Надежда Калеганова, Максим Иванов, Виктор Добронравов, Ян Цапник и другие актеры.
Фото: кадр из фильма «Одна»