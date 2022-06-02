Опубликованы новые кадры из сериала «Обитель зла» от Netflix

02.06.2022
Восемь снимков из грядущего хоррор-шоу по видеоиграм Resident Evil представил Еntertainmenet Weekley.
На кадрах
изображены основные персонажи истории. Действие «Обители зла» развернется в двух периодах. В первом профессор Альберт Вескер и его дочери Джейд и Билли переезжают в Нью-Раккун-Сити, где девочки узнают страшную тайну отца. Во втором позврослевшая Джейд Вескер пытается выжить в охваченном эпидемией Т-вируса мире и изучает зомби.
Новая версия Resident Evil от стриминга Netflix не будет адаптацией одной из игр серии — в ней смешаны все игры франшизы, отметили авторы проекта.
Премьера мини-сериала Resident Evil состоится на стриминге Netflix 14 июля этого года.
Фото: pixabay