Стала известна дата цифрового релиза сиквела «Доктора Стрэнджа»

02.06.2022
Студия Marvel официально подтвердила сообщения о выходе фильма «В мультивселенной безумия» на стриминге Disney+ в этом месяце.
22 июня «Доктор Стрэндж 2» появится в Сети. 5 июня супергеройский экшн по киновселенной «Марвел» вышел в мировой прокат.
Международный бокс-офис «В мультивселенной безумия» составил более 870 млн долларов. С этим результатом «Доктор Стрэндж 2» оказался на втором месте среди самых кассовых фильмов периода пандемии коронавируса.
Безусловным лидером остается триквел «Человека-паука» с Томом Холландом в главной роли. Фильм «Нет пути домой», завершающий трилогию о Дружелюбном соседе, заработал 1,89 млрд долларов.
Фото: кадр из фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»