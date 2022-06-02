Sony Pictures начала разработку сиквела Uncharted с Томом Холландом

02.06.2022
Кинокомпания запустила работу над второй частью приключенческого экшна по серии видеоигр, сообщил «Кинопоиск» со ссылкой на Production Weekly.
Судя по сюжету видеоигры Uncharted 2, во втором фильме главный герой Нейтан Дрэйк (Том Холланд) отправится на Восток по маршруту Марко Поло и узнает, что на самом деле венецианский купец и путешественник искал мифическую страну Шамбалу.
Продюсированием продолжения «Анчартед» занялись Чарльз Ровен, Картер Свон, Ави Арад и Рубен Фляйшер, работавшие над оригинальной лентой. Кто займет режиссерское кресло, пока не сообщается. Постановщиком первого фильма выступил Рубен Фляйшер.
Боевик «Анчартед: На картах не значится» вышел в феврале 2022 года и собрал в прокате более 400 млн долларов, попав в топ-5 самых кассовых экранизаций видеоигр.
Фото: кадр из фильма «Анчартед: На картах не значится»