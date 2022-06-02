Мариинка посвятила исполнение оперы «Троянцы» 175-летию гастролей Гектора Берлиоза в РФ

02.06.2022

Мариинка посвятила исполнение оперы «Троянцы» 175-летию гастролей Гектора Берлиоза в РФ

Мариинский театр посвятил в среду показ оперы «Троянцы» 175-летию исторических гастролей Гектора Берлиоза в России. Эта дата вошла в программу фестиваля «Звезды белых ночей», пишет ТАСС.

«Опера под управлением Валерия Гергиева будет показана на Новой сцене Мариинского, где в главных партиях выступят ведущие солисты труппы Екатерина Семенчук (Дидона), Алексей Марков (Хореб), Михаил Векуа (Эней), Анна Маркарова (Кассандра), Юрий Воробьев (Нарбал) и Анна Кикнадзе (Анна)», — сообщили в пресс-службе театра.

По признанию Гергиева, который продирижирует пятичасовой постановкой, Берлиоз относится к числу его любимых композиторов.

Фото: пресс-служба Мариинки