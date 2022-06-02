Звезда «Властелина колец» Орландо Блум присоединился к касту Wizards!

02.06.2022
Подробности персонажа, которого сыграет британский актер, пока неизвестны, сообщил Deadline.
Фильм Wizards! («Волшебники!») снимет австралийский режиссер Дэвид Мишо («Король»), который также разработает сценарий проекта.
В центре сюжета окажутся два незадачливых бармена, которые случайно находят украденную вещь, что навлекает на них серьезные проблемы.
Главные роли в фильме исполнят американский комик Пит Дэвидсон (SNL) и немецкий танцор и актер Франц Роговский («Хэппи-энд»). Актерский ансамбль дополнят Наоми Скотт и Шон Харрис.
Фото: Рixabay