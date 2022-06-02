В Москве покажут курсовые и дипломные фильмы классиков отечественного кинематографа

02.06.2022
Всероссийский государственный институт кинематографии (ВГИК) и Ассоциация союзов писателей и издателей России (АСПИ) покажут редкие архивные фильмы советских и российских режиссеров, снятые ими в годы учебы. Первый ретроспективный показ, куда, в частности, вошли ленты Андрея Тарковского, Юлия Файта и Никиты Михалкова, состоялся в среду, пишет ТАСС.
«ВГИК вместе с АСПИ открывают новый проект „Курсовая работа“, который даст возможность познакомиться с редчайшими архивными работами советских киноклассиков», — говорится в сообщении пресс-службы ассоциации.
Картины представят историки кино и преподаватели ВГИКа.
Фото: Pixabay