Две телеведущие заменят Елену Летучую в мейковер-шоу «Рогов +»

02.06.2022
Вместе со стилистом Александром Роговым программу будут вести телеведущая Ида Галич и актриса Екатерина Волкова, сообщил Starhit.
Галич и Волкова пришли в проект на замену Летучей, которая снялась в двух выпусках «Рогов+» и покинула шоу. В соцсетях она пояснила свое решение тем, что руководство изменило формат проекта, не предупредив ее, а также ввело нового ведущего, имя которого получила передача, что тоже не согласовали с ней.
Отмечается, что в новых выпусках «Рогов+» будут появляться разные медийные персоны. Ранее Александр Рогов вел аналогичное мейковер-шоу.
Фото: Рixabay