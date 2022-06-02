В Новосибирске состоится Международный фестиваль кукол

02.06.2022
Театры из Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и ДНР представят спектакли на Международном фестивале театров кукол в Новосибирске, который будет идти до 5 июня. Программу откроет постановка из Санкт-Петербурга, получившая премию «Золотая маска», сообщили в Новосибирском областном театре кукол, организующем фестиваль.
«Благодаря национальному проекту „Культура“ в Новосибирске соберутся ведущие коллективы кукольников Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Барнаула, Донецкой Народной Республики, Витебска (Беларусь), Алматы (Казахстан), Душанбе (Таджикистан)», — сообщают организаторы.
Откроет программу фестиваля спектакль «Крот, который мечтал увидеть солнце» театральной корпорации «Кот Вильям» из Санкт-Петербурга.
Закончится фестиваль 5 июня спектаклем из Москвы. Им станет «Кукольное путешествие через весь XX век» Театра кукол Сергея Образцова с актером Евгением Цыгановым в главной роли.
Фото: Pixabay