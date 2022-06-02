Отменен юбилейный фестиваль Koktebel Jazz Party

02.06.2022
Оргкомитет объявил о переносе 20-го международного джазового фестиваля, говорится на сайте проекта.
В этом году Koktebel Jazz Party должен был пройти в Крыму с 19 по 21 августа. Однако его перенесли на неопределенный срок. Предполагалось, что юбилейный фестиваль, ежегодно проходящий в Коктебеле с 2003 года, объединит два события — 100-летие отечественного джаза и свое 20-летие.
«С учетом текущей геополитической ситуации нами было принято решение о переносе дат проведения фестиваля», — сказал основатель Koktebel Jazz Party Дмитрий Киселев.
Новые даты проведения мероприятия сообщат позже.
Фото: pixabay