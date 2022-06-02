Третий полуфинал «Песен Победы» приурочен к дате открытия второго фронта в Европе во время Великой Отечественной войны

6 июня состоится онлайн-трансляция третьего концерта из серии полуфиналов музыкального конкурса «Песни Победы», организованного Национальным фондом поддержки правообладателей (НФПП). Каждый концерт приурочен к одной из важных вех в истории Великой Отечественной и Второй мировой войн. И третий полуфинал будет посвящен открытию второго фронта 6 июня 1944 года, когда на помощь русским солдатам все же решили прийти союзники – США и Великобритания.

Программа полуфиналов продумана таким образом, что с помощью мелодий разных жанров и эпох она отражает связь времен и поколений. Все песни объединяет главное: они либо звучали в лихие годы на фронте, либо созданы в наши дни, но написаны с целью увековечения памяти о подвиге нашего народа и Великой Победе.



Первой на сцену выйдет участница конкурса в категории «Авторская песня» Дарья Котова из Челябинска. Она исполнит современную композицию собственного сочинения «Лебеди». Затем прозвучит известнейший русский романс «Очи черные», пользовавшийся большой популярностью у солдат, которым на войне оставалось лишь вспоминать своих любимых... Романс на стихи Евгения Гребенка и музыку Флориана Германа споет оперный тенор из Москвы Артем Попов, представляющий категорию «Профессионалы».



Хорошо знакомую «Песню бывалого солдата», входившую в репертуар Леонида Утесова, зрители услышат в оригинальном исполнении акапелла-группы Supermotiv из Санкт-Петербурга, выступающей в номинации «Ансамбли». А юная полуфиналистка в категории «Дети» Инга Николаева (г. Александров) споет современную композицию «Маршалы Победы». Песня Игоря Николаева отсылает нас к таким именам, как Георгий Жуков, Иван Конев, Константин Рокоссовский и другим великим полководцам, которые привели нашу страну к Победе.



Посмотрев концерт, зрители не только услышат хорошо знакомые с детства стихи и мелодии в новом исполнении, но и откроют для себя неизвестные ранее талантливые имена и композиции, а также с интересом узнают о некоторых страницах летописи войны – о них расскажет ведущий полуфинала, актер театра и кино Максим Линников.

Трансляция третьего полуфинального концерта пройдет на портале «Культура.РФ», на сайте проекта песни-победы.рф и в соцсети «Одноклассники». Начало в 20:00.



Конкурс «Песни Победы» впервые был проведен НФПП в 2020–2021 годах и вызвал большой интерес более чем у миллиона зрителей. В этом году на конкурс поступило более 500 заявок от солистов и ансамблей из городов России и других стран. По итогам отборочных туров профессиональное жюри отобрало для участия в полуфиналах 36 исполнителей и шесть коллективов. Участники соревнуются в номинациях «Профессионалы», «Любители», «Авторская песня», «Гордость», «Дети» и «Ансамбли». Призовой фонд конкурса составляет 1 000 000 рублей.



Партнерами проекта выступают: портал «Культура.РФ», социальная сеть «Одноклассники», Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение «Бессмертный полк России», Музей Победы, Следственный комитет Российской Федерации, Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы», Ассоциация студенческих патриотических клубов «Я горжусь», Фестиваль патриотической песни «Журавли Победы», Евразийская конфедерация обществ правообладателей, газета «Культура», информационный портал «Культуромания», информационное агентство InterMedia, информационное агентство «Музыкальный Клондайк», компания «Арт-Центр Плюс», Первое музыкальное Издательство, Фирма «Мелодия», журнал «Прямая речь», радио «Орфей», информационное агентство «Победа РФ», проект Opera Night, продюсерская компания «Русское кино».

Фото: пресс-служба НФПП

