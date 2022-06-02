Глава ПФКИ рассказал об итогах работы фонда за год

02.06.2022

Глава ПФКИ рассказал об итогах работы фонда за год

Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ) был создан ровно год назад. Благодаря его грантам по всей стране реализуется порядка 3 тыс. творческих проектов. Об этом и о других темах в честь дня рождения фонда рассказал ТАСС его генеральный директор Роман Карманов.

«Ровно год назад мы начали активную работу, тогда за 15 дней были запущены сайт и первый конкурс, началась информационная кампания. Темпы работы нарастают, за год мы провели четыре конкурса — два основных и два специальных. Ведется работа еще по двум: позавчера мы завершили прием заявок на третий специальный конкурс, а до 7 июня можно подать свои проекты на второй основной конкурс 2022 года, его итоги подведем в конце лета», — подчеркнул собеседник агентства.

Он отметил, что одной из задач, которую ПФКИ ставил перед собой в начале работы, помимо налаживания прозрачной, бесперебойно работающей системы был сбор аналитики по вопросу о том, как видят развитие сферы представители творческих и креативных кластеров, люди искусства и культуры.

Отвечая на вопрос, сколько всего проектов уже получили гранты, собеседник агентства сообщил, что поддержано порядка 3 тыс. творческих инициатив на общую сумму свыше 7,5 млрд рублей.

Фото: ПФКИ