Глава ПФКИ рассказал об итогах работы фонда за год

Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ) был создан ровно год назад. Благодаря его грантам по всей стране реализуется порядка 3 тыс. творческих проектов. Об этом и о других темах в честь дня рождения фонда рассказал ТАСС его генеральный директор Роман Карманов.

«Ровно год назад мы начали активную работу, тогда за 15 дней были запущены сайт и первый конкурс, началась информационная кампания. Темпы работы нарастают, за год мы провели четыре конкурса — два основных и два специальных. Ведется работа еще по двум: позавчера мы завершили прием заявок на третий специальный конкурс, а до 7 июня можно подать свои проекты на второй основной конкурс 2022 года, его итоги подведем в конце лета», — подчеркнул собеседник агентства.





Он отметил, что одной из задач, которую ПФКИ ставил перед собой в начале работы, помимо налаживания прозрачной, бесперебойно работающей системы был сбор аналитики по вопросу о том, как видят развитие сферы представители творческих и креативных кластеров, люди искусства и культуры.





Отвечая на вопрос, сколько всего проектов уже получили гранты, собеседник агентства сообщил, что поддержано порядка 3 тыс. творческих инициатив на общую сумму свыше 7,5 млрд рублей.





Фото: ПФКИ