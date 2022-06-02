В Москве выбран экспонат для Государственного исторического музея

02.06.2022
Более 170 тыс. человек проголосовали на портале «Активный гражданин» за экспонат, который будет представлен в Государственном историческом музее в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГКУ «Новые технологии управления».
«Москвичи выбрали экспонат, который будет представлять Государственный исторический музей (ГИМ) в год его 150-летия. Предпочтение отдали уникальному кокошнику, изготовленному в Центральной России в первой половине XVIII века. Народное голосование проходило в проекте „Активный гражданин“. Свое мнение выразили более 170 тыс. человек», — сказали в пресс-службе.
Как пояснил руководитель ГКУ «Новые технологи управления» Александр Пищелко, это голосование стало дебютным опытом сотрудничества с музеем в подобном формате: выбор «активных граждан» определил экспозицию одного из главных музеев столицы. Специалисты дополнили фотографии экспонатов подробными описаниями и рассказали об их исторической ценности.
Фото: Pixabay