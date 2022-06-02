В Москве пройдут Дни культуры Белоруссии в России

В рамках проекта в театре «Et Cetera» состоятся показы спектаклей «Павлинка» и «Женитьба» Национального белорусского театра им. Янки Купалы; в фойе театра «Et Cetera» пройдут: выставка «Гимн театру», а также выступления фольклорного ансамбля славянской песни «Збiцень» государственного учреждения «Гомельская областная филармония» и народного ансамбля народной песни и музыки «Шчодрыца» государственного учреждения «Минский городской дворец культуры».

В Новой Третьяковке будет развернута выставка картин современных белорусских художников, а в Центральном Доме кинематографистов состоятся Дни белорусского кино.

Главным событием Дней культуры Республики Беларусь в Российской Федерации станет показ спектаклей Национального белорусского театра им. Янки Купалы в Московском театре «Et Cetera». Спектакль «Павлинка» является старейшим спектаклем и за долгие годы своего существования превратился в настоящую визитку, символ Купаловской сцены. Секрет такого уникального успеха – в сочетании ярких народных характеров, интересного сюжета, а также народных песен и танцев. Премьера спектакля в постановке заслуженного деятеля искусств БССР Льва Литвинова состоялась в 1944 году в городе Томске, где театр находился в эвакуации.

Спектакль «Павлинка», 12+

Режиссёр – заслуженный деятель искусств Белорусской ССР и Татарской АССР, заслуженный артист Белорусской ССР Лев Литвинов.

Художник – Борис Малкин.

Аранжировка музыки Я. Тикоцкого – заслуженный деятель искусств Автономной Республики Крым Владимир Курьян.

В спектакле заняты: Ольга Нефедова, Зинаида Зубкова, Анастасия Воронкова и др.

Продолжительность – 2 часа (с антрактом).

Дата показа: 6 июня, 19:00.

В постановке «Женитьба» режиссер Даниил Филиппович пытается в очередной раз в классическом тексте обнаружить новые современные смыслы и звучание, превращая совсем простую историю в драматический сюжет, который оборачивается трагедией для всех героев пьесы.

Спектакль «Женитьба», 12+

Режиссер-постановщик – Даниил Филиппович

Художник-постановщик – Александр Каменец

Перевод – Ксения Даниленко

Композитор – Марат Абрамян

Хореограф – Вадим Дубовик

В спектакле заняты: Тамара Миронова, Зинаида Зубкова, Анастасия Воронкова, Михаил Свита и др.

Продолжительность – 2 часа 40 минут.

Дата показа: 7 июня, 19:00.

Выставка «Гимн театру» в Московском театре «Et Cetera»

Основная идея выставки – показать историю становления и развития профессионального театрального искусства Беларуси на протяжении ХХ – начала ХХІ в., связанного с деятельностью Национального академического театра им. Янки Купалы.

1 мая 1917 г. артисты «Первого белорусского товарищества драмы и комедии», созданного актером и режиссером Флорианом Ждановичем, представили на сцене губернского театра «Павлинку» Янки Купалы и «Зимним вечером» Элизы Ожешко. Актеры товарищества составили основу труппы Белорусского государственного театра (БГТ), открывшегося в здании на улице Энгельса 14 сентября 1920 г. Эта дата считается датой основания Купаловского театра.

На выставке представлены костюмы и афиши к спектаклям «Черная панна Несвижа», «Павлинка» Национального академического театра им. Янки Купалы, эскизы декораций и костюмов основателя белорусской сценографической школы Оскара Марикса (в 1922–1939 гг. – главный художник Купаловского театра).

Интерактивное пространство с использованием современных технологий раскроет историю становления и развития Национального академического театра им. Янки Купалы и его деятельность сегодня.

Выставка живописи белорусских художников

В рамках Дней культуры Республики Беларусь в Российской Федерации общественное объединение «Белорусский союз художников» представляет в залах Новой Третьяковки выставку живописи известных белорусских художников, которая является своеобразным срезом современного творческого процесса в Беларуси за последние шестьдесят лет. В экспозиции – более 70 работ авторов разных поколений. Среди участников выставки – народные художники, заслуженные деятели искусств Республики Беларусь.

Дни белорусского кино в Российской Федерации

В период с 6 по 8 июня 2022 г. в Центральном Доме кинематографистов Союза кинематографистов Российской Федерации (г. Москва, ул. Васильевская, 13, строение 1) пройдут Дни белорусского кино в Российской Федерации. Мероприятие входит в программу Дней культуры Белоруссии в России.

Официальная церемония открытия Дней кино состоится 7 июня в 14.00. В рамках мероприятия российским зрителям будет представлен игровой фильм режиссера Дмитрия Астрахана «Судьба диверсанта» (Беларусь, Россия, 2020 г., 117 минут).

В рамках Дней кино также будут представлены лучшие образцы белорусского кинематографа, среди которых документальные фильмы «Уновис» и «Перезвон», анимационная программа: «Звезды 7-го неба», «Тошка и его друзья. Есть контакт», «Ложка для солдата», «Боевая машина», «263 ночи», а также фильмы «Не игра», «Я родом из детства», «Война. Остаться человеком», «Тум паби дум».

Дни культуры проводятся при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства культуры Республики Беларусь. Организатор мероприятий – ФГБУК РОСКОНЦЕРТ.

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