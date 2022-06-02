В триквеле «Стражей Галактики» появится актриса из «Отряда самоубийц»

02.06.2022
Подробности о героине Даниэлы Мелшиор в кинокомиксе по вселенной Marvel пока не раскрыты, пишет Deadline.
Даниэла Мелшиор исполнила роль Крысолова в кинокомиксе 2021 года по вселенной DС, а теперь сыграла одного из персонажей конкурента студии — Marvel.
Участие актрисы в Guardians of the Galaxy Vol. 3 подтвердил режиссер обоих фильмов Джеймс Ганн, отметив, что с радостью поработает с ней и в других проектах.
Третья часть «Стражей Галактики» станет последней для нынешней команды героев во главе со Звездным Лордом (Крис Пратт). Фильм, съемки которого уже закончились, планируют выпустить на большие экраны в мае 2023 года. К своим ролям вернутся Зои Солдана, Дэйв Батиста, Вин Дизель, Брэдли Купер и др.
Фото: кадр из фильма "Отряд самоубийц: Миссия навылет"